Fortalecen vínculos entre creadores

En la cuna de la independencia de Chiapas, Comitán de Domínguez, fue inaugurada la muestra “Vertientes creativas”, que tiene como sede el Museo de Arte Hermila Domínguez de Castellanos.

En este espacio, el público puede conocer obras creadas por los artistas Ángela Tlanextli, Alfredo Bravo, Aurora Argüello, Luis Herrera, Licha Matita, Juan Chawud, Azul, Alfredo Pinto, Ciere López, Pablo Vet, Zeltzin García, Marco Girón, Jhenyfeer Farrera Peña y Marcos García.

La exhibición es organizada por Portales del Arte en Chiapas, en colaboración con el National Museum of Mexican Art de Chicago, representado por Carlos Tortolero, quien apuntó que esta acción permite proyectar el trabajo artístico de los creadores chiapanecos más allá de sus fronteras.

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En la apertura de la exposición se contó con una destacada participación, tanto de artistas como de representantes culturales y público en general. Destacaron que la muestra se convirtió en un espacio de encuentro entre distintas generaciones, técnicas, estilos y propuestas visuales, fortaleciendo los vínculos entre creadores, instituciones y público.

Añadieron que la respuesta de la ciudadania durante la apertura confirmó el interés que existe por abrir y fortalecer espacios de difusión artística en Chiapas, sobre todo en una ciudad como Comitán que tiene una profunda tradición cultural.

Asimismo, esta exhibición fortalece la colaboración con el National Museum of Mexican Art de Chicago, abriendo las posibilidades para el intercambio de experiencias y la proyección del talento artístico local.

Finalmente, añadieron que “Vertientes creativas” es una demostración de que el arte encuentra nuevas rutas cuando artistas, instituciones y sociedad convergen.