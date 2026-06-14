Fortnite confirma colaboración

Fortnite, el videojuego battle royale de Epic Games sigue apostando por consentir sus jugadores con emblemáticas colaboraciones, con próximos estrenos, superhéroes del universo Marvel y clásicos personajes de series animadas.

En esta ocasión, los personajes del exitoso proyecto animado producido por Glitch Productions y creado por Gooseworx, The Amazing Digital Circus, se unirán al universo de Fortnite, con el lanzamiento de skins y accesorios exclusivos.

Tras múltiples especulaciones por presuntas filtraciones de internautas conocidos en redes, las dudas han sido aclaradas, confirmando la unión de ambos mundos.

Fusión

El crossover entre estos dos universos se dio a conocer este miércoles 10 de junio, a través de las redes oficiales de Fortnite, con un teaser. El avance mostraba una oficina con una computadora, escenario ya conocido por los fanáticos.

Este 11 de junio, el juego publicó un avance donde el maestro de ceremonias Caine sube a Jax y Ponmi al autobús de batalla del juego, para caer en Costa Ruptura e intentar ganar una batalla campal, desatando la euforia de los jugadores.

Además de los skins de Jax y Ponmi, también llegará un pico armable de edición especial, con las piezas de Zooble. También se espera el lanzamiento de dos mochilas, una inspirada en Ribbit y la segunda basada en Gummigo.

Además, se espera el lanzamiento de alguna pantalla de carga tematizada o un nuevo envoltorio para armas, así como de algún gesto o baile basado en la abstracción o fallos informáticos de los personajes en la serie.

Cada skin tendrá un precio de entre mil 500 y mil 800 paVos, mientras el pico y el resto de los accesorios podría tener un costo de 500 y 800 paVos. Asimismo, como es costumbre, los skins y objetos temáticos podrán conseguirse en un paquete en conjunto.