Peso Pluma llegará al mundo de Fortnite para formar parte de un festival de música virtual, en el marco de su presentación en Coachella. De acuerdo con información del desarrollador Epic Games, el tema “Ella baila sola”, el cual catapultó al mexicano a la fama internacional, se encuentra en el repertorio que será presentado en el escenario principal del Fortnite Festival del 11 al 18 de abril.

La canción de “Doble P” y Eslabón Armado también estará disponible para los jugadores en el escenario de improvisación, donde los fans del festival y del videojuego podrán estar en sintonía con la música de sus artistas favoritos cuyas presentaciones se incluyen en la parrilla de shows de Coachella.

Otros artistas que se incluirán en el juego son Doja Cat con su tema “Painted the town red” y Blur con “Song 2”. La participación de Peso Pluma generó controversia en redes sociales, donde se ha cuestionado la selección del repertorio por incluir el corrido bélico. “Peso Pluma en Fortnite, esta sociedad no tiene salvación”, fue una de las críticas hacia el videojuego.“Bastante decepcionado me tienes Fortnite, cómo es posible que preferiste meter algo de Peso Pluma antes que otra cosa”, mencionó otro usuario.