Con su muerte, Hayden Panettiere no solo dejó un vacío en la vida de sus seres queridos, también una herencia millonaria que ahora se resolverá en los tribunales.

La fortuna de la actriz supera los seis millones de dólares; más de 5.2 en bienes personales y el resto en propiedades inmobiliarias, mismas que ahora pasarían a manos de su única hija, Kaya.

Sin embargo, el proceso sucesorio no será tan sencillo como parece; y es que Panettiere no dejó testamento, por lo que ahora su expareja y padre de su hija, Wladimir Klitschko, ha pedido a la corte que se designe a una administradora.

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por TMZ, el exboxeador solicitó ante un tribunal que sea la asesora fiscal, Melissa Moskal Bencivenga, quien se encargue de gestionar el patrimonio de la famosa.

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Esta no es la primera vez que Klitschko acude a las autoridades por este asunto. En octubre pasado, un juez de Los Ángeles le concedió la tutela temporal del patrimonio de la actriz, luego de que se reportara que varias pertenencias (entre ellas joyas) se encontraban en una casa de empeño.

Hayden Panettiere murió el pasado 16 de agosto en Carolina del Sur. Tenía 36 años y, según el informe forense, su fallecimiento fue consecuencia de una sobredosis accidental por fentanilo y otras sustancias.

Panettiere alcanzó reconocimiento internacional por interpretar a Claire Bennet en la serie Héroes y a Juliette Barnes en Nashville, papel por el que recibió dos nominaciones al Globo de Oro.