Fotografía y arte textil en un taller

En el marco de la exposición “México: ruta y destino”, el Museo Nacional de Arte (Munal), recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), organismo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, llevó a cabo el taller Fotobordado.

Durante la sesión, las y los participantes intervinieron reimpresiones de algunas obras y fotografías que forman parte de la muestra mediante el uso del bordado, con el propósito de incorporar textura, profundidad y color a la imagen fotográfica, así como explorar nuevas posibilidades narrativas.

Creación

A través de hilos, texturas y puntadas, aprendieron a intervenir reproducciones fotográficas y, posteriormente, podrán trasladar la técnica a imágenes de su propia autoría para experimentar con las posibilidades expresivas del diálogo entre el trabajo textil y la fotografía.

El taller será impartido por la artista plástica Luz Ampón Díaz, especializada en el diseño y desarrollo de estrategias educativas y experiencias de aprendizaje orientadas a fomentar la creatividad y la participación.

Fotobordado tendrá lugar en el Laboratorio de Arte y tendrá un cupo limitado a 20 personas, con registro previo. La cuota de recuperación es de 200 pesos e incluye materiales. Informes y registro: [email protected].

Exhibición

La exposición “México: ruta y destino” presenta alrededor de 380 obras y materiales, a partir de una propuesta curatorial que analiza cómo distintas disciplinas artísticas participaron en la proyección de una identidad nacional dentro y fuera de México. Pintura, fotografía, cine y diseño establecen un diálogo con materiales característicos de la cultura visual moderna, como revistas ilustradas, mapas, guías de viaje, postales y carteles. La muestra también reúne ejemplos de mobiliario y joyería que evidencian la diversidad de soportes en los que se consolidaron los imaginarios populares.

El Museo Nacional de Arte se ubica en Tacuba número 8, Centro Histórico de la Ciudad de México.