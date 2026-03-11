Fotografían a hijos de Luis Miguel

Los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula volvieron a llamar la atención luego de ser captados recientemente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Las imágenes sorprendieron porque durante años la actriz ha mantenido a sus hijos alejados del ojo público, por lo que pocas veces se les había visto en fotografías.

De acuerdo con el programa Ventaneando, los jóvenes Miguel y Daniel, de 19 y 17 años respectivamente, llegaron al aeropuerto acompañando a Aracely Arámbula, quien intentaba pasar desapercibida usando gorra, lentes oscuros y cubrebocas.

Sin embargo, la presencia de los dos jóvenes a su lado llamó la atención de la prensa, que rápidamente identificó que se trataba de los hijos que tuvo con el cantante conocido como el “Sol de México”.

Usuarios en redes sociales señalaron que Miguel heredó rasgos muy similares a los de Luis Miguel cuando era joven, como el tipo de cabello y las facciones.