Fotógrafos indignados por publicidad

“¿Quieres fotografiar conciertos y no morir en el intento?”, así fue como el Museo Archivo de la Fotografía (MAF) y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México publicitaron un taller de fotografía en sus redes sociales.

Las publicaciones causaron indignación y fueron consideradas insensibles porque el 6 de abril de 2025, los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles perdieron la vida en el festival Axe Ceremonia debido a que una grúa con decoración les cayó encima. “Lejos de promover la cultura, exhibe la profunda desconexión institucional con la realidad y con el dolor que seguimos enfrentando las familias de quienes sí murieron en el intento”, escribió Diana Jonas, hermana de Miguel Ángel Rojas, en su cuenta de Instagram.

“Mi hermano, Miguel Ángel Rojas, murió hace apenas 9 meses cubriendo un concierto en esta misma ciudad, en un evento autorizado y avalado por instituciones que hoy pretenden hablar de ‘cómo fotografiar conciertos, sin morir’”, añadió Diana.

Sin avances en la investigación

La familiar expresó que no es válido que se romanticen los “riesgos que son consecuencia de negligencias”, usar la muerte como recurso de mercadotecnia ni “ofrecer talleres mientras las mismas autoridades mantienen detenido un proceso penal por un amparo que impide avanzar hacia la justicia”.

“No se vale que la ciudad siga produciendo espectáculos sin garantizar condiciones dignas y seguras para quienes trabajan ahí. La fotografía de conciertos no debería ser un acto heroico. No debería requerir ‘no morir’. Debería ser un trabajo con garantías reales, protocolos claros y responsabilidad ante la vida humana”, señaló Diana, quien expresó sentir dolor y asegura que la memoria de Giles y Rojas “no puede ser ignorada mientras la industria cultural sigue adelante como si nada hubiera pasado”.

El comunicado de Diana ha recibido mensajes de apoyo y ha sido compartido por usuarios de redes sociales, en especial por colegas del gremio fotográfico, mientras que las publicaciones de redes sociales del MAF y la Secretaría de Cultura local ya fueron eliminadas.