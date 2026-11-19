El vestido de adelita, propio de la Revolución mexicana, y las jóvenes que los portan para las escaramuzas es una historia que forma parte de “Vantage Point 13”, en la Fundación de Arte de Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos. La exposición es el resultado de la 13º convocatoria internacional con la que Sharjah comisiona proyectos que presenten nuevas formas de ver la fotografía documental.

Las fotos son un resultado parcial del proyecto a largo plazo de Luisa Dörr, fotógrafa brasileña de amplía trayectoria, pues retrató a Lila Da Silva y Hilary Clinton para portadas de la revista Time y en 2019 su fotorreportaje Falleras fue nominado al premio World Press Photo en la sección de retratos.

Intimidad

En este proyecto, Dörr retrata a las estudiantes de la Escaramuza Escuela Perla del Occidente, fundada en 1991 en Guadalajara, Jalisco, y dedicada solo a niñas y mujeres jóvenes. En las imágenes se pueden ver procesos como los entrenamientos, confección de vestidos, peinados, detalles de las sillas de montar, acompañadas de retratos impresos en gran formato de las estudiantes.

De acuerdo con la Fundación de Arte de Sharjah, a través del retrato “se exploran las sutilezas de las experiencias vividas, trazando conexiones íntimas entre el territorio y la pertenencia” y la confianza trabajada durante años “hacen visibles las condiciones en las que se fotografiaron”.

“Los suaves retratos de Dörr y sus vivas fotos de paisaje muestran la demanda física y mental de estas competencias. Más allá de la vibrante actuación en el escenario, los retratos enfatizan el rol central de la charrería”, se lee en el texto de la Galería de Fotografía Al Manak.

Las fotografías de escaramuzas mexicanas están acompañadas de otras historias, como la de la fotógrafa saudí Latifa Al Bokhari, quien retrata a las jóvenes en su transición a ser mujeres adultas; la fotógrafa imprimió las fotos en tela y las montó con un ligero volumen acolchado y una en un tocador como si fuera un marco. Además, el fotógrafo indio Sathish Kumar cuenta a través de fotos y un montaje la historia de su hermano, que dejó el hogar para vivir en Emiratos Árabes Unidos y cómo con las remesas su familia puede construir una casa.