Fotoseptiembre ya es nacional

El mes para apreciar la imagen desde distintas latitudes ya está aquí y con una programación más grande que nunca. Fotoseptiembre, en su 16ª edición, conecta con 30 estados de la República Mexicana, en particular con Michoacán que es el estado invitado de honor, pero sus lazos se extienden a Colombia, España y Francia, este último como invitado de honor.

El Centro de la Imagen, organizador del evento, ha convocado a instituciones, museos, colectivos y escuelas para que se sume a este encuentro, fue así como alcanzó 232 exposiciones para este año. “Sí vimos un incremento importante con relación al año pasado, cuando tuvimos 160 exposiciones. Entonces estamos un poquito más del 50 % arriba de participación”, detalla Livier Jara, directora del Centro de la Imagen, en entrevista.

Picando piedra

La funcionaria comenta que el crecimiento del festival se debe a que el Centro ha estado haciendo un trabajo continuo con los estados a través del Programa Nacional de Actividades, lo que ha dado pie a una red de colaboración.

Naturaleza no humana es el tema que rige esta edición de Fotoseptiembre, uno que considera Jara también hace más fácil que conecte con todos los públicos, incluyendo los infantiles, pues por primera ocasión en la historia del festival se presenta una exposición con fotografías hechas por niños entre 8 y 16 años, de 14 estados de la República y que se presenta en la Galería Abraham Zabludovsky de la Biblioteca de México.

Dentro del Centro de la Imagen estarán las exposiciones “Los futuros abiertos”, con imágenes de fotógrafos de Michoacán, cuya participación forma parte de programa de Plan Michoacán. Miradas de la fotografía contemporánea francesa es la muestra con la que Francia hace presencia en el Centro como invitado de honor.