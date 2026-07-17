Fragmentos de sal y miel llega a museo

Este 17 de julio a las 4 de la tarde, en el Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, la escritora Jennifer Y. Gordillo presentará su poemario Fragmentos de sal y miel.

En entrevista con la autora, refiere que la obra está divida en cuatro secciones, relacionadas con el amor y el desamor, un sentimiento universal. Detalló que este libro fue publicado por una editorial del Soconusco y que nació a través de un proceso personal de más de tres años en el que estuvo creando poemas.

Evento

Gordillo refiere que la obra surgió como un proceso terapéutico que le sirvió para que, en ese entonces, pudiera entender diversas emociones. Para la construcción de sus versos se apoyó en amigos y contactos profesionales, ya que se dedica al área de la educación. De ese modo también se fue involucrado en talleres de escritura creativa, hasta llegar a la idea de compilar sus poemas.

Adelantó que la presentación del volumen será todo un espectáculo, ya que primeramente se contará con la participación de un músico invidente. Posteriormente se dará paso al evento protocolario, con los comentarios de la maestra Elia Yasmín Rodríguez Molina y Mercedes del Rocío, quien ya cuenta con obra publicada.

Asimismo, Jennifer agradeció a Lourdes Cancino, directora de la Editorial K de Tapachula y quien le dio la oportunidad de participar de forma independientes en diversas ferias de libro alrededor del país. Añadió que la presentación será completamente gratuita y, en el mismo espacio, se podrá adquirir el poemario. Sin embargo, quienes no puedan asistir podrán comprarlo a través de la plataforma Amazon.

Señaló también que están contempladas dos presentaciones más en el estado de Chiapas, una en Comitán y otra en Chiapa de Corzo, con fechas por confirmar.