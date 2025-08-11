Fran Drescher deja sindicato de actores

La actriz Fran Drescher, quien encabezó al Sindicato de Actores de Cine, Radio y Televisión de EU (SAG-Aftra) durante la huelga de 2023, anunció que no buscará la reelección como presidenta de la organización, cargo que asumió en 2021.

La decisión se confirmó el jueves, cuando SAG-Aftra publicó la lista oficial de candidatos para los próximos comicios internos. Entre ellos figuran el actor Sean Astin (The Lord of the Rings) y Chuck Slavin, miembro de la junta directiva del sindicato local de Nueva Inglaterra.

Las boletas de votación se enviarán a los más de 160 mil miembros del gremio el 13 de agosto y deberán ser devueltas antes del 12 de septiembre.