Francesca Guillén vuelve al teatro

A veces la vida hace necesario que la personas hagan un alto y se replanteen su vida, eso pasó con la actriz Francesca Guillén, quien —desde 2019— decidió retirarse de la vida pública y de los escenarios, para descubrir hacía dónde quería dirigir sus pasos, pero sobre todo para recuperarse emocionalmente. “Estaba triste, me sentía desenganchada, desechada, porque no entiendo cómo funciona ahora la industria, todo ha cambiado muchísimo, antes me era muy fácil ir de un proyecto a otro, en la actualidad uno tiene que estar haciendo relaciones públicas y cosas que yo no sé hacer, porque soy tímida; también coincidió la pandemia, la muerte de mi madre, coincidieron muchas cosas a la vez que me obligaron a detenerme”, explicó Francesca.

Según explicó la hija de Alejandro Camacho, esta pausa no fue desde el sufrimiento, sino como una manera de tomarse un respiro y entender que no todo en la vida era estar siempre de prisa, haciéndose presente en todos lados. “Esta cosa que muy de esta carrera, de estar en una especie de competencia perpetua que es horrible y muy desgastante, hay gente que le gusta esto y se motiva, yo no. Entonces le hice caso al organismo, le hice caso al bienestar que me dio ese silencio, el mundo se paró y yo lo disfruté; además venía de la muerte de mi madre (la actriz Bárbara Guillén) que fue tremenda, fueron tres meses de caos, de dolor físico y emocional, así que había que procesar cosas”, externó.

Nueva profesión

En ese tiempo Francesca decidió enfocar su energía en explorar cosas nuevas, así que decidió estudiar arquitectura, enfocada en la bioarquitectura, y disfrutar del anonimato durante un tiempo, porque el escenario la volvió a llamar y hoy regresa con otra perspectiva. “Lo hago con otra madurez, sabiendo lo que no me interesa y lo que sí debo buscar porque es más mi lenguaje. Antes creía que tenía que empatar en todo y eso no se puede, porque no puedes encajar en todo porque tu lenguaje no es universal, tienes uno muy específico que va para cierto tipo de trabajo, cierta dinámica y energías, es ser leal conmigo”, señaló.

En ese tenor, Francesca decidió participar en Mujeres soñaron caballos, del director y dramaturgo argentino Daniel Veronese, en la cual comparte escena con Juan Ríos Cantú, Mónica Jiménez, Carlo Basabe, Gina Granados y Víctor Loorns. Es la historia de tres hermanos, Iván, Rainer y Roger, y sus parejas, Lucera, Ulrika y Bettina, que se reúnen en una comida familiar que nunca llega a empezar, pero cuando los secretos y los rencores salen a la luz, una violencia silenciosa empieza a flotar en el ambiente. “El teatro es siempre un toro muy grande pero hay que saber domarlo y tomarlo por los cuernos. Estoy contenta, es una gran obra, álgida y veloz que me implica un entrenamiento específico, y afortunadamente es de la mano de gente muy conocedora y de muy buenos actores, eso la verdad es un privilegio”, expresó.

Montaje

Esta obra que se estrenó en el escenario de La Teatrería, muestra desde lo particular, que es la familia, la situación por la cual atraviesa la sociedad, es decir, por una constante violencia infringida unos a otros. “Los pequeños hábitos de violentar al que tienes más cerca de ti, o de culparlo de tu falla, o de responsabilizarlo de todo lo que tú no lograste concretar, son detonadores de otras formas de violencia. Aquí se muestran situaciones con las que cualquiera puede espejear su propia vida, su propia violencia que hace explotar al otro, y que a veces es de manera inconsciente”, considera.

Francesca comentó que a pesar de que Mujeres soñaron caballos es una obra que incomoda, que pone sobre la mesa un tema que es necesario abordar, para que la gente reflexione sobre cómo se ha normalizado la violencia en todas sus expresiones.