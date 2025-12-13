Francisco Cerúndolo es en la actualidad la raqueta número 1 de Argentina. Nacido el 13 de mayo de 1998 en Buenos Aires, Cerúndolo comenzó a jugar al tenis a los seis años de edad y se convirtió en profesional en 2017. En 2021, obtuvo su primer título de la ATP en el Abierto de Córdoba, convirtiéndose en el primer jugador argentino en ganar un título en casa en 13 años. También alcanzó la final del Abierto de Santiago y el Challenger de Concepción en Chile en el mismo año.

En 2022, Francisco Cerúndolo tuvo una excelente temporada, logrando su mejor ranking mundial y su primer título ATP. Después de su gran actuación en Buenos Aires, donde alcanzó los cuartos de final, llegó hasta las semifinales en Río de Janeiro. A pesar de algunos resultados decepcionantes en la gira de cemento de EE. UU. y Europa, el argentino logró un gran desempeño en Miami, donde fue semifinalista, y cerró el año como semifinalista en el ATP 500 de Hamburgo. En el torneo de Bastad (Suecia), Cerúndolo logró su primer título ATP.

Cerúndolo es conocido por su estilo de juego agresivo, con una gran variedad de golpes y un excelente juego de piernas. También ha sido elogiado por su actitud positiva en la cancha y su capacidad para mantenerse enfocado durante los momentos más difíciles.

Fuera de la cancha, es descrito como una persona humilde y trabajadora, que dedica gran parte de su tiempo al entrenamiento y al perfeccionamiento de su juego. Además, ha participado en varias iniciativas de caridad y ha colaborado con organizaciones que trabajan con niños y jóvenes en su país.

Torneos

Representó a Argentina por primera vez en las finales de Copa Davis, donde perdió sus dos partidos ante Jannik Sinner y Borna Coric respectivamente.

Arrancó la gira de torneos indoor con una derrota en Astaná frente Hubert Hurkacz, en Gijón llega hasta cuartos de final donde cayó ante Dominic Thiem, frente al mismo rival perdió en segunda ronda de Antwerp, mientras que en la misma instancia caería en Vienna ante Jannik Sinner, y finalizó la gira en el Masters de París, donde perdió en primera ronda ante Denis Shapovalov. Terminó el hasta entonces mejor año de su carrera dentro del Top 30 del ranking ATP, con un título, y dos victorias ante tenistas Top 10.

Su hermano menor, Juan Manuel, también es tenista, jugó su primera final y ganó su primer título en el Córdoba Open 2021, una semana antes de la final de Francisco en Buenos Aires, lo que convirtió a los Cerúndolo en los primeros hermanos en llegar a finales consecutivas en el circuito ATP desde 2017, cuando Alexander Zverev ganó el título en el Masters de Roma y Mischa Zverev llegó a la final del Geneva Open. En aquel torneo de Córdoba, Francisco disputó su primer ATP, en el que también competía su hermano, convirtiéndose en los primeros hermanos argentinos en 40 años en presentarse en el mismo torneo. Su hermana menor María Constanza es jugadora de hockey sobre césped, forma parte del Belgrano Athletic Club e integra la nomina titular de la selección de Argentina.

Múltiples talentos

Estudia la licenciatura en Management con orientación en Economía y Finanzas en la Universidad de Palermo. Al igual que sus hermanos, es hincha del Club Atlético River Plate. Su trabajo soñado es ser cantante y sus artistas favoritos son Bad Bunny y Bob Marley. “Siempre estoy cantando”, dijo Cerúndolo. “En la ducha, cuando estoy en la habitación. Es mi pasión. No tengo una canción favorita, pero el reguetón me encanta. Adoro el rock, me gusta el pop. Depende de mi estado de ánimo”.

Su talento secreto y asignatura preferida son las matemáticas. “Adoro todo lo que tenga que ver con números. Me gusta mirar las estadísticas”, afirma. “No es que las use demasiado en el tenis, pero suelo hablar con mi entrenador o mis padres de estadísticas que he visto. Los ‘brain games’ también me parecen divertidos”