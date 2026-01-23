Frankenstein compite por el Óscar

El nombre de Guillermo del Toro, como muchos esperaban, volvió a aparecer en la lista que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas este 22 de enero: su versión de Frankenstein figura entre las producciones con mayor presencia en las nominaciones a la 98ª edición de los Premios Óscar 2026.

La película, basada en la novela de Mary Shelley y reinterpretada desde la mirada autoral del cineasta mexicano, competirá en nueve categorías, incluyendo las más relevantes de la noche.

La Academia reconoció a la cinta en apartados que abarcan actuación, dirección, guión y rubros técnicos clave: mejor película, mejor dirección —Guillermo del Toro—, mejor actor de reparto —Jacob Elordi—, mejor guión adaptado, mejor diseño de producción, mejor diseño de vestuario, mejor, maquillaje y peinado, mejor banda sonora, mejor casting.

La versión

Aunque parte de la novela original de Mary Shelley, la versión de Del Toro propone una lectura centrada en la identidad, el rechazo y la humanidad del personaje creado por Víctor Frankenstein. Esa reinterpretación permitió que la película trascendiera el género de horror y se posicionara como una obra dramática y visualmente ambiciosa.

Estas nominaciones se suman a un historial del director mexicano en el Óscar. La primera fue en 2006 por El laberinto del fauno (guión original); la segunda, en 2018, resultando ganador por mejor película y mejor director con La forma del agua; y en 2023 obtuvo el de mejor película animada por Pinocho.

La ceremonia de la 98ª edición se celebrará el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood. Será conducida nuevamente por Conan O’Brien y transmitida en Estados Unidos por ABC. Este año se entregarán premios en 24 categorías y, por primera vez, se incluirá el Óscar a mejor casting.