Frankenstein estará en Netflix

El director mexicano Guillermo del Toro está preparando su propia versión de Frankenstein para la plataforma Netflix. Apenas se estrenó un avance y se ha revelado la duración total de la cinta. El cineasta mostrará otro lado del monstruo y promete traer una de las mejores versiones del este personaje.

La película llegará en noviembre a la plataforma de streaming y promete ser diferente a lo visto en cómics, el cine u otros productos.

De acuerdo con las imágenes del tráiler la película de Guillermo del Toro mostrará una versión de la creación del monstruo desde los ojos de Víctor Frankenstein. Además, el cineasta prometió ser fiel a la historia Mary Shelley, su creadora.

La historia de Frankenstein de Guillermo del Toro se situará en el siglo XIX y explorará la obsesión del científico con la decadencia humana y sus experimentos moralmente ambiguos que lo conducirán a la construcción de crear vida a partir de un cadáver.

La cinta tendrá una duración de 2 horas con 29 minutos, y es posible que vea su llegada a seleccionadas salas de cine. Guillermo del Toro ha asegurado que esta no será una película de terror cualquiera. “Es una historia emotiva para mí. Es tan personal como cualquier otra cosa. Me hago una pregunta sobre ser padre, ser hijo… No estoy haciendo una película de terror, jamás. No pretendo hacer eso”, explicó en el Festival de Cine de Cannes 2025.