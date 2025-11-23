Frankenstein, la más exitosa del año

La fuerza de Guillermo del Toro en el panorama cultural mexicano parece no tener freno. Su más reciente entrega, Frankenstein, se perfila para convertirse en la cinta más exitosa del año en la Cineteca Nacional, arrasando en taquilla y convocando a miles de espectadores que han hecho de cada función un evento a puerta cerrada.

Con tan solo un mes en cartelera, la película de Del Toro ya suma 85 mil asistentes, contando las tres sedes principales de la institución, y no muestra signos de agotamiento.

El impacto de Frankenstein ha sido tan grande que, a pesar de su estreno en Netflix, donde tiene más de 69 millones 800 mil visualizaciones, ya desplazó en audiencia a la cinta animada Flow.