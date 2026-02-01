Frankenstein llega a salas comerciales

El reestreno de Frankenstein, para el próximo jueves 5 de febrero, afina armas y ya se sabe que estará disponible en versiones original y doblada al español.

La más reciente cinta de Guillermo del Toro, que compite en nueve categorías como mejor película y guión adaptado por el Óscar de la Academia, tendrá presencia en 60 ciudades de la República Mexicana, las cuales aún se mantienen bajo llave, pero siendo la de México, una de ellas.

Cinemex es la cadena que revivirá a la criatura originalmente creada por Mary Shelley, la cual dispondrá de 29 salas en la Ciudad de México, que pronto se darán a conocer. Las funciones tendrán horarios corridos y se espera que estén en cartelera por al menos dos semanas.

Frankenstein, de Netflix, no salió originalmente en salas comerciales por la ventana que los cines tradicionales solicitan para exhibir una cinta que irá a streaming. Actualmente piden 45 días entre su salida de salas y su llegada a plataformas y, en el caso de este título, solo habrían tenido un par de semanas.

Logro cinematográfico

La película sigue la historia de un científico que logra darle vida a un hombre armado con distintas partes humanas. El guatemalteco Oscar Isaac (Star Wars: el despertar de la Fuerza) y el australiano Jacob Elordi (Euphoria) —nominado al Óscar— interpretan a Victor Frankenstein y la criatura, respectivamente.

Frankenstein era una idea que rondaba en la mente de Del Toro desde su juventud. Y cuando Netflix dio luz verde, el director de El laberinto del fauno y La forma del agua estuvo convencido de que debía tener grandes sets y solo lo estrictamente necesario digital. Así que por ello, el barco que se ve al principio de la película y arriba del cual el protagonista cuenta su historia, es “real”. Para moverse utilizó un estabilizador mecánico.

En el caso de la criatura, utilizaron 42 partes prostéticas para su hechura final de cuerpo cosido. En algún momento, el personaje se describe a sí mismo como “hijo del osario”. Actualmente el único cine donde se puede ver el filme es la Cineteca Nacional, de donde no ha salido desde octubre pasado, superando los 100 mil asistentes.