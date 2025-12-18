Frankenstein suma seis nominaciones

La adaptación de Frankenstein, dirigida por el cineasta mexicano Guillermo del Toro, ha sido reconocida con seis precandidaturas a los Premios Óscar.

Este proyecto, producido por Netflix y basado en la célebre novela de Mary Shelley publicada en 1818, no solo aspira a múltiples categorías técnicas y artísticas, sino que también destaca en el nuevo apartado dedicado al casting, una innovación en la próxima edición de los galardones.

El reparto de la película incluye al actor estadounidense Óscar Isaac en el papel de Victor Frankenstein, mientras que Jacob Elordi interpreta a la Criatura, y Mia Goth a Lady Elisabeth Harlander. Las categorías en las que compite el filme de Guillermo del Toro son casting (reparto), cinematografía, maquillaje y peinado, música, sonido y efectos visuales.

Además de su proyección en los Óscar, la película ha sido reconocida en la temporada de premios previa: Del Toro compite por el Globo de Oro a mejor director y la cinta suma cinco nominaciones en estos galardones. La ceremonia de los Globos de Oro se celebrará el 11 de enero en Beverly Hills, Estados Unidos.

La Academia de Hollywood anunció que las películas finalistas, junto con el resto de nominadas en las distintas categorías, se darán a conocer el 22 de enero. Los ganadores definitivos se revelarán durante la gala de la 98ª edición de los premios, programada para el 15 de marzo.

Obra

Frankenstein es una novela escrita por Mary Shelley, publicada en 1818 y adaptada al cine por Guillermo del Toro en 2025. Narra la historia de Víctor Frankenstein, un hombre apasionado por las ciencias naturales y la alquimia, quien obsesionado con los secretos de la vida, logra dar vida a un ser creado a partir de partes de cadáveres humanos. Al conseguir su objetivo, Victor se desencanta de la Criatura al no considerarla suficientemente inteligente.

El ser, rechazado por su creador y por la sociedad debido a su apariencia, busca comprensión y afecto, pero solo encuentra rechazo y hostilidad. Marginado y solo, la criatura desarrolla sentimientos de dolor y venganza. Aprende a hablar y leer por sí mismo, y conoce la historia de la humanidad a través de libros, lo que aumenta su sufrimiento al comprender la imposibilidad de ser aceptado.