Frankenstein: un éxito en Netflix

El nuevo monstruo de Guillermo del Toro llegó al streaming y ya se posiciona como uno de los grandes éxitos del año. Frankenstein, la versión del director mexicano, se estrenó, a nivel mundial, en Netflix el pasado 7 de noviembre, y rápidamente encendió la conversación en diferentes plataformas.

En la cuenta oficial de la cinta, ya hay diferentes críticas: desde quienes la consideran como una obra maestra y hasta auguran un nuevo Óscar en la carrera del cineasta, hasta quienes lamentaron que no haya sido más a pegada al clásico de Mary Shelley.

En México, la película no tardó en posicionarse entre lo más visto: actualmente se ubica en el primer lugar del ranking, por encima de Shrek para siempre, que ocupa el segundo sitio y KPop Demon Hunters, que se coloca en el tercero.

La historia de Del Toro da una nueva mirada al libro del siglo XIX, ahora no solo cuenta la historia del doctor Victor Frankenstein, también ahonda en el la de la criatura.

Protagonizada por Óscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth. La cinta combina escenarios impresionantes, una estética gótica, una historia sobre muerte y búsqueda de comprensión, con lo que mejor sabe hacer el mexicano: un monstruo.