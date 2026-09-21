Frankie atraviesa una dura etapa

“A veces tocar fondo es lo que te despierta”. Con este mensaje, el actor Frankie Muniz, protagonista de Malcolm el de en medio, hizo público que atraviesa una etapa complicada en su vida, la cual lo llevó a reflexionar sobre sí mismo y a buscar convertirse en una mejor versión.

El post fue publicado en su cuenta de Instagram, donde, sin dar detalles sobre las situaciones que lo llevaron hasta ese punto, mencionó que las últimas seis semanas han sido una pesadilla de la que ha estado esperando despertar: “Todo se sentía pesado, poco claro, y como si se estuviera cayendo a pedazos al mismo tiempo. No le desearía esta temporada a nadie”, escribió.

Muniz también señaló que, afortunadamente, este tiempo le permitió identificar las áreas de su vida que necesitan más trabajo y reconocer que no estaba mostrando su versión pulida al mundo. “En cinco años creo que miraré hacia atrás en este punto bajo exacto y me sentiré agradecido por ello, porque el alto en el que estaré de pie solo existe porque pasé por esto”.

Además, animó a sus seguidores a “seguir” en caso de que estuvieran pasando por una situación similar.

Mensajes de ánimo

La publicación generó preocupación entre algunos de sus seguidores, pero también recibió mensajes de ánimo.

Muniz, de 40 años, quien recientemente retomó su papel como Malcolm en la miniserie Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair, anunció en julio la separación de su esposa Paige Price luego de 10 años juntos.

La pareja se casó en febrero de 2020 en Phoenix, Arizona, y dio la bienvenida a su hijo Mauz. “Compartimos un hijo increíble que sigue siendo el centro de nuestro mundo, y ambos somos padres más felices y fuertes gracias al amor y al crecimiento que hemos compartido”, se leyó en el comunicado del divorcio. Asimismo, declararon que mantienen una fuerte amistad.