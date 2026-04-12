Frankie Muniz, de la fama al asfalto

Francisco James Muniz IV nació en 1985 en Wood-Ridge, Nueva Jersey. Es un actor, músico, escritor, productor, piloto de automovilismo y manager de bandas estadounidenses. Es más conocido por interpretar el personaje del título en la comedia de televisión familiar de Fox, Malcolm in the Middle, que le valió una nominación al Premio Emmy y dos nominaciones al Globo de Oro.

Se mudó a Carolina del Norte cuando Frankie tenía cuatro años. Unos años más tarde, a los ocho, vio a su hermana actuar en una obra de teatro local. Supo de inmediato que quería actuar y, poco después, obtuvo su primer papel: el de Tiny Tim en una producción regional de Cuento de Navidad, del autor inglés Charles Dickens. Le siguieron otros trabajos teatrales y Muniz también comenzó a actuar en anuncios de televisión. Empezó a conseguir papeles en películas, incluidas las telepelículas To dance with Olivia y What the deaf man heard, ambas emitidas en 1997.

A los once años, regresó a Nueva Jersey con su madre y su hermana, después de que sus padres decidieran separarse. Al mismo tiempo, dejó de ir a la escuela y comenzó a recibir educación en casa por parte de su madre, una situación que le dio la flexibilidad de aceptar trabajos de actuación sin tener que preocuparse por un horario escolar.

En 2003, fue considerado “uno de los adolescentes más rentables de Hollywood”.? En 2008 puso la actuación en pausa para incursionar en las carreras de monoplaza. Compitió en el Atlantic Championship. De 2012 a 2014, fue baterista en la banda Kingsfoil.

Proceso de audición

Mi perro Skip se estrenó el mismo año en que Muniz comenzó su participación en Malcolm in the middle. Cuando audicionó para el papel, estaba seguro de que no lo conseguiría. Con trece años, pensó que era demasiado mayor para interpretar al mucho más joven Malcolm. Los productores de la serie, en cambio, supieron instintivamente que era la persona indicada.

Se habían preparado para una difícil búsqueda para encontrar un actor que pudiera proyectar la inusual inteligencia y sabiduría de Malcolm y, al mismo tiempo, resultar creíble como un chico normal con problemas propios de su edad. El creador y productor ejecutivo de la serie, Linwood Boomer, le contó a Brian Raftery de Entertainment Weekly que se había preguntado: “¿Dónde vamos a encontrar a un chico que pueda hacer todo esto?”.

Después de ver a Muniz, Boomer supo que la búsqueda había terminado. El público y la crítica coincidieron con él; rápidamente simpatizaron con la joven estrella y apreciaron el peculiar sentido del humor de la serie y su visión fresca de la vida familiar. Los miembros de la ficticia familia Wilkerson incluían al hermano mayor, Francis, que había sido enviado a una escuela militar cuando comenzó la serie; Reese, cuyas tendencias violentas causan muchos de los problemas; Malcolm, cuyo test de CI lo sitúa en el rango de genio y lo distancia incómodamente de sus amigos y del resto de su familia; y Dewey, que a menudo desempeña el papel de observador impasible cuando el circo familiar alcanza niveles catastróficos.

Los niños, que se pelean constantemente, están liderados por su padre, Hal, que se comporta como un niño, y su madre, Lois, que gobierna la casa con mano de hierro y voz alta. Como Malcolm, Muniz es la voz de la razón en una familia por demás desquiciada

Aventuras en la gran pantalla

Tras su debut en al serie y una nominación al premio Emmy en 2001, Muniz regresó a la gran pantalla protagonizando Big fat liar junto a la joven estrella Amanda Bynes. El actor interpreta a Jason, un chico de Michigan que disfruta exagerando la verdad y lleva sus historias demasiado lejos. Con problemas con sus padres y profesores, Jason intenta arreglar las cosas escribiendo apresuradamente un cuento para la escuela titulado “ El gran mentiroso “.

Antes de que pueda entregarlo, un productor de Hollywood que alguna vez tuvo éxito, desesperado por un éxito de taquilla, le roba el cuento. Cuando Jason descubre que su historia es la base de una nueva película, él y su amiga Kaylee (Bynes) parten hacia Los Ángeles para vengarse y, de paso, conseguir que Jason sea reconocido como el autor del cuento. La película recibió muchas críticas positivas, y los periodistas destacaron a Muniz por su actuación natural y su sentido del humor. Mick LaSalle, del San Francisco Chronicle, describió al joven actor como “enérgico y simpático, sin ese aire extraño de Hollywood”.

Tras recibir 5 millones de dólares por el papel del segundo agente Cody Banks, Muniz disfruta de su fortuna y de su estilo de vida activo. Es un apasionado del baloncesto y del golf, y lleva muchos años tocando la batería. También ha llamado la atención por su afición a los coches. Incluso antes de sacarse el carné de conducir, Muniz ya había comprado varios. Entre su colección de vehículos se encuentra el Volkswagen Jetta que aparece en la película Fast & Furious (2001), que el actor compró por 100 mil dólares, y un Porsche exclusivo que le costó 250 mil dólares.

Al cumplir dieciocho años, Muniz empezó a reflexionar cada vez más sobre lo que le habían estado diciendo durante años: que pronto tendría que dar el salto a papeles más maduros para poder tener una carrera actoral duradera. En una entrevista de 2004 con Shawn Adler de Cinema Confidential , Muniz confesó que no sabía cómo seguir adelante ni qué proyecto emprender. Es difícil elegir el adecuado. Tiene que ser algo diferente, pero no puedo alejarme por completo de mi público principal, de entre doce y dieciocho años. Así que tiene que ser la película adecuada, aquella que la gente vea y no diga simplemente: “Ah, está intentando ser dramático. Está intentando dar el salto”. Necesito ser muy creíble.