Frankie Muniz finaliza rodaje

A 25 años del estreno de la popular serie Malcolm, el de en medio, Frankie Muniz por fin siente que el título de actor le queda como anillo al dedo. El también piloto de carreras regresará a la televisión con cuatro nuevos episodios del icónico programa, que ya concluyó su etapa de rodaje y contará con el elenco original.

A través de redes sociales, Muniz compartió un emotivo mensaje en el que habló sobre este momento y lo que significó volver al set. “Otra gran lección que me llevo de esta experiencia es saber lo que me encanta ser actor. Nunca sentí que esa etiqueta me encajara oficialmente, pero ahora la llevo con orgullo y espero hacerlo mucho más en el futuro”, escribió X.

El famoso se mostró conmovido y reconoció que la experiencia fue como volver al “salvaje” mundo de Malcolm, pero esta vez con todo el amor y el caos elevados al máximo. “Reencontrarme con el elenco, conocer a nuevos personajes, reírme a carcajadas y crear nuevos recuerdos en el set fue como un sueño del que no quería despertar”, añadió.

Muniz también dijo sentirse agradecido por la oportunidad de revivir el proyecto y mirar con otros ojos su trayectoria.