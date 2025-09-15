Frena a Gustavo Adolfo Infante

La disputa mediática entre Maribel Guardia, su esposo Marco Chacón y el periodista Gustavo Adolfo Infante ha llegado a los tribunales. Durante la transmisión del programa Dulce y Picosito, Flor Rubio y Carlo Uriel confirmaron que un juez de control de la Ciudad de México otorgó medidas de protección permanentes a favor de la actriz costarricense y su pareja.

De acuerdo con Carlo Uriel, el documento establece la prohibición absoluta para que el conductor de De primera mano tenga cualquier tipo de contacto con la famosa: ni llamadas, mensajes o acercamientos físicos. Además, se le impide acudir a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier sitio que frecuente, así como intimidarla a través de redes sociales, televisión o por interpósita persona.

“La orden también es extensiva a Marco Chacón, por lo que Gustavo y su equipo no podrán mencionarlos ni emitir comentarios sobre ellos en televisión ni en redes”, explicó el colaborador. Incluso se solicitó la eliminación de audios, videos y publicaciones previas relacionadas con el caso.

Desmentido

Estas medidas son consecuencia de las declaraciones de Infante emitidas en julio, cuando filtró supuestas conversaciones privadas que señalaban a Chacón de infidelidad y de haber manipulado el testamento de la actriz. Dichas acusaciones derivaron en semanas de tensión mediática, donde Maribel Guardia llamó “villano” al periodista y cuestionó sus intenciones.

“Se desmiente con actos las palabras de este señor. Es su villano favorito, parece que está enamorado de él”, expresó la famosa en un encuentro con la prensa, dejando claro que defendería su vida privada.

Con la resolución judicial, Maribel y su esposo buscan poner fin a lo que consideran una campaña de hostigamiento. La decisión ha generado debate entre televidentes y seguidores de Infante, pues la orden también restringe a otros conductores de De primera mano de mencionar a la pareja.