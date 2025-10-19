Frenan el primer trabajo real de Louis

En una decisión que ha generado sorpresa entre los seguidores de la realeza británica, Kate Middleton y el príncipe William rechazaron la primera oferta de trabajo oficial que recibió su hijo menor, el príncipe Louis, de apenas siete años.

La propuesta vino de parte del Campeonato Mundial de Castañas, un evento con décadas de tradición en el Reino Unido, que buscaba nombrar al pequeño como presidente honorario de la organización. El gesto fue pensado como una forma de celebrar su conocida afición por recolectar castañas en los jardines del Palacio de Windsor, algo que la propia princesa de Gales reveló recientemente durante una conversación con Dwayne Fields, jefe de los Scouts británicos.

“Seguimos encontrando castañas en los armarios, en su cama, castañas por todas partes”, comentó Kate entre risas. El comentario se volvió viral en redes y llegó hasta los organizadores del campeonato, quienes no tardaron en ver en Louis al representante ideal de su causa.

Prioridades

A pesar del entusiasmo del comité organizador, el Palacio de Kensington respondió con cortesía pero firmeza: “Agradecemos mucho la invitación, pero actualmente el príncipe está inmerso en sus estudios”.

Con esta declaración, los príncipes de Gales dejaron claro que no tienen prisa por involucrar a Louis en compromisos institucionales, reafirmando su postura de ofrecerle una infancia alejada del foco mediático y del peso de las obligaciones reales.

El portavoz del evento, St. John Burkett, lamentó la negativa, aunque la recibió con comprensión. “Nos alegró saber que el príncipe Louis es un gran fanático de las castañas. Sería el mecenas honorífico ideal para nuestra organización, que recauda fondos para ayudar a personas con pérdida de visión. Las puertas estarán abiertas para él en el futuro”, declaró a medios británicos.