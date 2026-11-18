El Ejecutivo mandó en días recientes una iniciativa para reformar la Ley de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, la cual será turnada a la Comisión de Cultura hoy miércoles para su análisis, informó el Coordinador de los Diputados de Morena, Ricardo Monreal, en un video este domingo.

La Propuesta de Iniciativa de Reforma de la Ley de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Históricas y Artísticas, pretende eliminar la exportación definitiva de bienes de particulares que hayan sido declarados monumentos artísticos o históricos, así como una serie de cambios en materia de protección del patrimonio cultural.

Desmenuzan la ley

En un primer análisis, el experto en políticas culturales y exsecretario técnico del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Bolfy Cottom, señala que esta iniciativa carece de sustento y algunos cambios no tienen lógica, y cita en primer lugar la modificación al artículo 9 de la ley, que pondera ahora que el INAH tendrá la facultad de dar asesoría profesional en la conservación de los monumentos artísticos o históricos, pero sin necesariamente ser inmuebles o edificios que cuentan con declaratoria vigente. “Le quitaron la parte de monumentos declarados, pero para ser artísticos o históricos necesariamente tienen que contar con una declaratoria oficial, que es lo que da validez a un inmueble como artísticos o históricos, no tiene lógica”, señala el especialista.

El artículo 12 de la ley, que estipula la suspensión de obras sin permiso en monumentos artísticos, arqueológicos e históricos, añade en esta reforma a los monumentos inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco, sin embargo, Cottom señala que las listas de Unesco no tienen una validez oficial en el sistema jurídico mexicano. “Esos monumentos son de las listas de la Unesco, lo que va a provocar es que, si se aprueba así, los particulares dueños de inmuebles tumbarán la ley con amparos, no solo en este caso, sino en el asunto de las exportaciones definitivas”, explica.

Otro tema preocupante para Cottom en este artículo es que se estipula en la reforma que también serán suspendidas las obras en edificios o inmuebles colindantes con monumentos históricos, arqueológicos o artísticos, lo que, de nuevo, provocaría problemas entre la Secretaría de Cultura y particulares.

Dan poder a aduanas

Cottom señala como preocupante que se reforme el artículo 16, referente a las exportaciones temporales y definitivas, y se le dé el poder de decisión de tiempos y salidas a la Ley General de Aduanas.

“Cuando dicen la temporalidad de la autorización otorgada quedará sujeta a lo establecido en la ley aduanera y sus disposiciones reglamentarias, pues nos pasará lo mismo que pasa hoy con Hacienda, que es la instancia que decide casi todo en el INAH en materia de presupuesto, entonces se le dará a las Aduanas la decisión de tiempos o permisos de exportaciones, entonces para qué tenemos instituciones culturales”, cuestiona.

Para el especialista, la reforma tiene diferentes puntos a corregir, otro de ellos es que se establece que será de interés general del INAH la recuperación de todo el patrimonio arqueológico o histórico en el extranjero, ya que se eliminó la cláusula que determinaba que era de interés la recuperación de piezas de “especial valor”.

“Ahora quieren recuperar todo, pero es imposible hacer eso por los marcos legales de los demás países, y porque el Estado mexicano no tiene los recursos para hacer una tarea así de grande”, dice Cottom.