Frida Cruz en película de Diego Luna

La actriz adolescente de 13 años Frida Cruz fue llamada por Diego Luna para integrarse al reparto del drama Ceniza en la boca, filmada entre febrero y marzo pasados en locaciones de España y México. El filme está basado en la novela homónima de Brenda Navarro, la cual inicia con un joven que salta desde un quinto piso y desde entonces esa imagen no deja de taladrarle la cabeza a su hermana, quien es testigo.

La versión cinematográfica, de acuerdo con la sinopsis oficial, se centra en Lucila, una joven de 21 años que intenta encontrar su lugar en el mundo frente a la presión familiar, la misoginia y el racismo. Junto a su hermano menor, viaja a España para reunirse con su madre. “Diego me mandó llamar directamente… Luego investigué quién era y hasta una amiga me pidió que le firmara un libro”, recuerda Frida feliz. “Tengo una escena con Adriana. También hay una escena de un poco de llanto y la verdad él me ayudó muchísimo, siempre me fue guiando y cuidó. Si el set estaba un poco relajiento, él pedía silencio para que me pudiera concentrar”, dice brevemente.

Ceniza en la boca representa el regreso de Luna al trabajo con niños en cine. Así fue con su ópera prima Abel (2010) en la que, para proteger a los pequeños, acordó con el crew que, si alguien decía una grosería en set, tenía que depositar algo de dinero en una alcancía. “Diego es una persona normal, más que muchas personas normales”, subraya Frida.

La adolescente estuvo nominada al Premio Platino a lo mejor del cine y las series iberoamericanos, en la categoría de actriz de soporte en miniseries o teleseries por su trabajo en El secreto del río. Días antes la producción obtuvo el Outstanding Television Series en español en los galardones GLAAD, los cuales reconocen el mejor contenido de la comunidad LGBT.

En El secreto del río, Frida interpreta a Manuel, un niño que llega a casa de su abuela por una temporada, pero que llama la atención de los demás por ademanes supuestamente de mujeres, cargar en su mochila un muñeco de peluche y aceptar que no se siente a gusto con el rol masculino que le da la sociedad, por lo que inicia un cambio. “Con haber estado nominada (a los Platino) ya gané, no importa lo que haya pasado”, señala.