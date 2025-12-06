Frida Escobedo diseña edificio en Qatar

La arquitecta mexicana Frida Escobedo dejará su huella en el horizonte de Doha, Qatar, con el diseño de un nuevo edificio. Se trata de la nueva sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, que se ubicará en Corniche Doha, en el malecón del país árabe.

“El nuevo complejo tiene como objetivo convertir este edificio en el primero de gran envergadura que se construya en décadas en la zona costera que se extiende hacia el norte desde la sede del gobierno de Qatar”, se informa en un comunicado de prensa.

Para este proyecto, Escobedo en parte reutilizará el edificio de la Oficina General de Correos, que data de 1985 y se caracteriza por sus “compartimentos modernistas”. “Este importante edificio público se conservará y adaptará en parte como espacio para la programación pública relacionada con el papel del Ministerio en la diplomacia cultural”, se explica en el comunicado de prensa.

Proyecto

La arquitecta mexicana fue la ganadora del concurso que convocó el Ministerio para diseñar el inmueble, que medirá 70 mil metros cuadrados. El diseño dará una especial atención a los patios y su estructura será escalonada, o como describen: será “una composición rítmica de volúmenes que se construyen unos sobre otros, creando un umbral entre el patrimonio de Qatar y su futuro global”.

Además del equipo de la arquitecta mexicana, en el proyecto participarán los ingenieros de Buro Happold y los diseñadores paisajistas de Studio Zewde.

Este edificio en Qatar se suma a los otros proyectos de alto perfil en los que trabaja la mexicana Frida Escobedo, quien actualmente diseña la nueva ala Oscar L. Tang y H. M. Agnes Hsu-Tang para Arte Moderno y Contemporáneo en el Museo Metropolitano de Nueva York, y lidera la renovación del Centre Pompidou en París, Francia.