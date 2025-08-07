Frida se va en contra de Sandra Itzel

En medio de la controversia que envuelve a la cantante y actriz Sandra Itzel, Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, rompió el silencio y le envió un contundente mensaje de voz.

En el audio, que fue difundido por la periodista Maxine Woodside, Frida se lanza en contra de Itzel, a quien acusa de actuar con hipocresía y de atacar, injustamente, a Nuja Amar, esposa del actor Adrián Di Monte.

El mensaje de voz no se limita a una crítica, sino que Frida Sofía deja en claro su oposición con respecto a las acciones de Itzel, al decirle que no permitirá que “pisotee” a otras personas. “Tienes una enemiga más en tu vida”, fue una de las frases más contundentes del mensaje, en el cual también la llama hipócrita y le exige no meterse con Nuja.

La artista no se quedó callada y reaccionó mediante un comunicado en el que expresó su molestia ante una campaña de desprestigio en su contra y los intentos por vincularla con la situación actual del actor dentro del reality show La casa de los famosos México.