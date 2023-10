Frida Sofía abandona reality

La influencer Frida Sofía, a quien se le veía como una de las cartas fuertes para llegar a la final del concurso Mira quién baila. La revancha, de Univisión, fue eliminada del reality al no presentarse a la segunda noche de gala.

Su actitud fue calificada como un “berrinche” y muchos internautas mostraron su desilusión. Y es que Frida no solo dejó el concurso, también dejó a la deriva a la National Alliance on Mental Illness, una fundación que trabaja por la salud mental y que recibiría apoyo si ella ganaba el show.

Hasta el momento, ni la televisora ni Frida han aclarado la situación; sin embargo, todo apunta que detrás de su decisión está Alejandra Guzmán.De acuerdo con el portal de Chamonic, experta en noticias de famosos latinos, el disgusto de Frida Sofía comenzó al haberse sentido usada por la producción. Y es que en un programa, la conductora Francisca Lachapel le preguntó a Frida cómo seguía la relación con su madre.

Supuestamente, la televisora habría roto el acuerdo de no hablar de cuestiones personales con Frida, lo que provocó su desazón y por eso no decidió volver. Frida Sofía tenía que presentar un baile de Britney Spears en una motocicleta; sin embargo, ella prefirió salirse. Al darse a conocer la noticia, la hija de la Guzmán usó sus redes para agradecer el apoyo a sus compañeros de baile, pero enfatizó que su prioridad era su salud emocional. “Mi paz mental está por encima de todo, yo te podré querer con el alma, pero no pienso perderme de nuevo”, dijo en un mensaje en su Instagram.

Sus fans coincidieron en que debió quedarse y demostrar que no solo es una figura que vive de la polémica. “No te encapriches en seguir dándole importancia a lo que no la tiene, como el tema de tu madre”. “Sea coherente, trabaje, labre su futuro”. “No puedes andar por la vida dejando ir las oportunidades. Debes luchar y barrer con todas las adversidades”, fueron algunos de los reclamos.