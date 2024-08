Frida Sofía no visitó a Silvia Pinal

La visita de Frida Sofía a México en días recientes confundió a sus seguidores y a la prensa, pues algunos especularon con que la hija de Alejandra Guzmán pudo haber visitado a su abuela, algo que según su tío, Luis Enrique Guzmán no ocurrió.

Frida, quien está distanciada de su madre y del resto de los Pinal desde hace ya varios años, se dejó ver en redes sociales con la familia de su padre Pablo Moctezuma, sin embargo, ella no compartió imágenes de su escapada a la Ciudad de México, lo hizo Beatriz Pasquel, esposa de su papá.

De la presencia de Frida en tierras mexicanas también se dijo que fue para ratificar la denuncia en contra de su abuelo Enrique Guzmán por abuso sexual, incluso, que interpuso una denuncia, pero en contra de su madre, la rockera de 56 años que busca una reconciliación con su hija.

Sobre estas intenciones, Luis Enrique Guzmán ha sido testigo, así lo contó a la prensa mientras asistía a una prueba de paternidad para verificar si Apolo, hijo de su expareja Mayela Laguna, también es su hijo.

“Son situaciones difíciles, en todas las familias hay, solo que la nuestra es pública, pero yo creo que Alejandra lo está manejando muy bien y siempre le ha dejado la puesta abierta pero cada quien hace lo que quiere, no culpo a nadie”, señaló.

Disfrutando la vida

Con un video en la playa y una reflexión sobre el actual momento en su vida, Frida Sofía compartió con sus seguidores su sentir luego de haber estado en México.

Al parecer, Frida sigue sanando sus heridas familiares y se encuentra disfrutando de la vida, así lo compartió en Instagram con un revelador mensaje. “Confundo a la gente. Tengo una personalidad feliz y un alma triste. Soy audaz pero tímida. Amo profundamente, pero a veces me siento cruel. Me estoy curando y sufriendo al mismo tiempo. Me dedico al crecimiento, pero me auto saboteo. Estoy tratando de encontrar la paz dentro de una vida de contradicciones”, se lee.