Frida Sofía se acerca a Ale Guzmán

Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía, acudió al funeral de su exsuegra Silvia Pinal, e indicó que ya está al tanto del acercamiento que existió entre su primogénita y su madre, Alejandra Guzmán, situación que celebró.

Tras su ruptura, la relación entre Moctezuma y Guzmán siempre fue cordial, pues a pesar de separarse como pareja, se mantuvieron unidos por la crianza de la hija que tuvieron en común; Frida Sofía, en eventos como su primera comunión o varios cumpleaños. Por ello, no sorprendió que el padre de la joven se diera cita en las exequias de la primera actriz. Con su presencia, la prensa no dudó en preguntarle acerca del acercamiento que hubo entre Frida y su mamá, luego de que Silvia Pinal, antes de fallecer, les solicita que se uniera.

Moctezuma mostró su gusto por lo acontecido, afirmando que el tiempo es efímero y hay que aprovecharlo lo más posible, por lo que espera que sí exista una reconciliación entre madre e hija. “Ojalá porque la vida es muy corta, obviamente hablaron y en estos momentos hay que apoyarse y qué bueno que ya pudieron hacerlo, pero espero que ya tengan un acercamiento mucho más sólido”, precisó.

También expresó que no sabe, a ciencia cierta, si su hija se presentará en el funeral de su abuela o en el homenaje que se le llevará a cabo este sábado en Bellas Artes. “La verdad no sé, espero que así sea, pero no sé, no podría confirmar”, declaró.