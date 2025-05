Frida Sofía se sumerge en el hielo

Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, compartió en redes sociales un método poco convencional para combatir la ansiedad: las inmersiones faciales en agua helada, conocidas como ice face plunge.

En un breve video publicado en su cuenta de Instagram, la modelo aparece junto a su querido tío Pedro. Ambos disfrutan de un ambiente relajado, aparentemente en una playa o zona de albercas, ya que visten trajes de baño. “Mi terapeuta me había dicho que tenía que hacer esto, pero no le creí”, dice Frida sobre esta práctica.

Su tío le explica que el procedimiento sirve “para cuando sientes ansiedad y quieres hacer como un ‘reset’”. La preparación, detallan, consiste en un bowl con agua, hielos y pepino. “Muy simple”, añade Frida.

Pedro la guía en el ejercicio de relajación, pidiéndole primero que respire profundamente mientras la toma del estómago y le indica: “Vamos por 20 segundos”. Sin embargo, ella sorprende al resistir 45, con el rostro sumergido en el hielo. “Muy bien, relájate, increíble”, le dice su tío, a quien cariñosamente llama “Alquimista”. Al salir con la cara enrojecida, Frida abre los ojos y ríe al notar que un pepino se le ha quedado pegado en el rostro. “Tomen nota”, concluye.

En la publicación, comentó que había quedado helada, pero resaltó que hacer este tipo de ejercicios y prácticas de relajación a diario puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. Y es que desde que se reconcilió con su madre, la rockera Alejandra Guzmán, Frida Sofía se ha mostrado mucho más feliz en sus redes sociales.

En 2019, la modelo reveló que sufría los estragos de conflictos familiares y de un episodio traumático. Desde muy joven había padecido ansiedad, pero estaba decidida a encontrar una solución.“Yo siempre he estado bajo un cuidado psicológico desde que me intentaron secuestrar”, contó a People en Español.

Además, expresó en ese momento que ya no deseaba hablar mal de su madre, y que el universo se encargaría de poner las cosas en su sitio: “Yo no puedo encargarme de la rutina divina porque está fuera de mi alcance. Pero yo sí me puedo controlar”.

De acuerdo con páginas especializadas, los cold plunge, que forman parte de la terapia de contraste, estimulan el sistema cardiovascular con una serie de experiencias, ya sea desde el calor y vapor hasta el frío. Incluso suele utilizarse en centros deportivos como forma de recuperación tras intensos entrenamientos.

Algunos de los beneficios de las inmersiones en agua fría incluyen el despertar y la revitalización del cuerpo y la mente. Su práctica prolongada puede aumentar la resistencia al frío, mejorar el flujo sanguíneo, favorecer la liberación de endorfinas y promover la regeneración celular, entre otros efectos positivos.