Frida Sofía sigue alejada de su madre

Mientras Alejandra Guzmán asegura que se reencontró con su hija Frida Sofía, la joven niega rotundamente esto y explica por qué se mantiene alejada de su madre desde 2021, cuando hizo público que cuando era niña fue víctima de abuso sexual por parte de su abuelo Enrique Guzmán.

La cantante, quien asistió a un evento organizado por una conocida revista, se dijo contenta por haber estado con su hija y celebrarla por su cumpleaños en marzo; la rockera habló de los dotes como artista de Frida, mencionó que es una mujer preparada, con dos carreras, con una voz preciosa y que con sus 34 años es una mujer madura. “Claro, fui y le toqué la puerta, la celebré y ya. Creo que hace falta que nos comuniquemos sin tanta prensa; la verdad me atreví a hacerlo y me quedé con un muy buen recuerdo y así lo quiero dejar; ella ya tiene 34 años, es una persona madura, que tome sus decisiones; tiene todo para ser feliz”, aseveró.

Sin embargo, Gustavo Adolfo Infante se puso en contacto con Frida y ella negó las aseveraciones de su madre, y no solo afirmó que no se habían visto, sino que recalcó por qué se mantiene alejada de ella desde hace años.

Mensaje

Frida escribió en un mensaje de texto al comunicador, que su madre ni la ama ni la apoya, y que no puede estar cerca de ella porque protege a su agresor, es decir, a su abuelo Enrique Guzmán. “Ella puede declarar lo que quiera, pero lo único que no puede declarar es que me ama y que me apoya, porque siempre lo dice, pero nunca lo hace. Solamente con el hecho de que sigue protegiendo a mi agresor es suficiente para que yo me aleje no solo eso lo sigue besando en la boca y sigue haciéndose la que no pasó nada y la que no me cree del abuso de mi abuelo”, externó.

En la segunda parte de su mensaje, Frida asegura que no se puede hablar con su madre Alejandra sin manipulación, mentiras o amenazas de por medio, por lo que no puede existir una relación sana de hija y mamá; pidió que mejor no le pregunten a Alejandra por ella, sino por Enrique Guzmán. “No se puede discutir con una pared y mucho menos llegar aún lugar sano para poder tener una relación entre madre e hija, con respeto y con amor y no con manipulación, mentiras y amenazas. Ya no me interesa nada que tenga que ver con gente que defiende lo indefendible. Hay un Dios que lo ve todo. Y claramente le caga que le pregunten de mí. Mejor pregúntele de su papi”, dijo.

En aquella confesión de 2021, Frida afirmó que su abuelo la manoseaba y que tuvo conductas abusivas con ella desde que tenía cinco años.