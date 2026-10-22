Frida Sofía y Adame se demandarán

Frida Sofía anunció que emprenderá acciones legales contra Alfredo Adame, luego de que el actor asegurara que Gustavo Adolfo Infante le pagó a ella diez mil dólares para declarar que su abuelo, Enrique Guzmán, abusó de ella. La joven negó categóricamente haber recibido dinero y calificó la acusación como difamación.

Adame fue directo pues, durante una entrevista, afirmó: “Le pagó diez mil dólares a Frida Sofía para que dijera que su abuelo la había abusado y la había toqueteado”.

Desmienten al “Golden Boy”

La declaración provocó una respuesta contundente de Frida Sofía, quien aseguró que nunca recibió ese dinero y adelantó que contempla tomar medidas legales por lo que considera una total difamación. “Voy a mandarle un aviso legal, porque eso se llama difamación”, declaró.

La famosa explicó que no conoce a Adame y que los insultos han sido mutuos. “Yo no lo conozco y me empieza a insultar, y yo también. Yo lo insulto tres veces peor”, aseveró.

Por su parte, el llamado “Golden Boy” dijo que actuará legalmente en contra de Frida Sofía, después de recibir más de 40 mensajes de ella vía celular en los que lo insulta y amenaza.