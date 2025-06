Fue invitada a un extraño club

¿Hasta dónde puede llegar la industria musical para moldear el éxito? La cantante mexicana Paty Cantú, una de las voces más representativas del pop en español contemporáneo, reveló una experiencia personal que parecería dar sustento a una de las teorías más persistentes en torno al espectáculo: la existencia de redes secretas que ofrecen fama a cambio de condiciones cuestionables.

En una entrevista publicada en junio de este año, Cantú reveló que recibió una oferta inusual para integrarse a un exclusivo “club” que prometía éxito y visibilidad a cambio de sumarse a dinámicas que, en sus palabras, resultaban inquietantes.

En su participación en el podcast Paranormal: Experiencias Paranormales, conducido por Felipe Arellano, Cantú narró cómo fue contactada por un grupo que le ofreció integrarse a una red privada dentro de la industria musical. “Me llamaron por videollamada para explicarme por qué tenía que estar ahí y me mencionaron ejemplos de personas conocidas que ya formaban parte”, relató la cantante. Aunque no reveló nombres, sí dejó entrever que se trataba de figuras con influencia.

En un primer momento, Cantú percibió la invitación como una posible estafa disfrazada de oportunidad profesional. “No fue que me oliera mal, simplemente sentí que era una especie de fraude más elaborado. Me querían sacar dinero, ya me tenían harta”, confesó.

La artista optó por cortar toda comunicación, bloqueó a los involucrados y se distanció por completo de ese entorno. Tiempo después, descubrió que su intuición había sido acertada. “Años después salió en las noticias y todo”, comentó en el mismo podcast, aunque sin detallar a qué caso específico se refería.

Consultada sobre si creía que existen pactos o acuerdos secretos dentro del espectáculo para obtener fama o mantener poder, fue contundente: “De que creo que existe, existe. Creo que son intercambios, lo creo. En mi percepción, y lo que se dice, es que sí hay”.

Más allá del episodio, Paty Cantú explicó que su carrera tomó un giro hacia una expresión más íntima y honesta. En la charla habló sobre cómo su proceso creativo ha evolucionado y ahora lo vincula directamente con su bienestar emocional y espiritual. “Componer es un regalo divino. He tenido etapas en las que estaba desconectada de esa energía y los resultados no me convencían. Hoy lo entiendo: estaba nadando en la superficie”, explicó.

Su más reciente producción, Sagitario, representa esa búsqueda de autenticidad. “Es como si la niña que fui lo hubiera escrito, pero con las experiencias correctas. Ya decido: estas vivencias me las quedo, estas las dejo ir. Estoy sanando cosas que nunca antes había contado. Sí lo hablé con terapeutas, con amistades, pero ahora lo comparto en canciones. Es doloroso, pero también liberador”, concluyó.