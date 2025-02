Fue mordida por una viuda negra

Cynthia Klitbo está pensando seriamente en hacerse una limpia, pese a que prometió que no lo haría, pues le picó una araña conocida como viuda negra y tuvo que ir al hospital. La actriz de 57 años, que recientemente fue víctima de un robo virtual, fue picada mientras se encontraba en una locación trabajando en Guadalajara.

Narró que no sintió nada cuando la araña la mordió; sin embargo, empezó a sentir espasmos en la pierna; Cynthia no podía creer lo que le ocurrió, lo cual compartió con sus seguidores en redes. “Me picó una pinche viuda negra, si no hubieras venido a ponerte el antídoto te hubieras podido petatear”, dijo incrédula y sorprendida en un video que compartió en sus redes.

Tuvieron que suministrarle medicamento para contrarrestar los efectos del piquete, que si bien se puede sentir como un pinchazo, en el caso de la famosa no se sintió en absoluto, solo quedaron dos signos de mordedura.

El veneno de la araña viuda negra es tóxico y puede causar dolor intenso, calambres o espasmos musculares, náuseas o vómitos, sudoración intensa, temblores, dificultad para respirar, aumento de la presión arterial y fiebre.

Los músculos pueden comenzar a doler y ponerse rígidos, generalmente dentro de las 8 horas. En otro video, la actriz de telenovelas como Cadenas de amargura y Teresa agradeció seguir viva y bromeó al decir que está pensando seriamente en hacerse una limpia, a pesar de que le prometió a Dios ya no hacerlo.