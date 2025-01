Una fuerte confesión fue la que hizo la actriz Leticia Calderón, quien contó que debido a la delincuencia cibernética perdió una fuerte suma de sus ahorros, tal como le ocurrió recientemente a su colega Cynthia Klitbo. “Yo también fui víctima, no de todo, porque mi banco luego, luego bloqueó”, indicó la estrella de las telenovelas. “Pues sí me robaron una parte importante de dinero, afortunadamente no toda, porque el banco lo bloqueó y pues el banco ya no se hace responsable, entonces sí es un peligro, qué miedo”.

Calderón aprovechó el canal de videos en Youtube de Berenice Ortiz, para enviarle un mensaje de solidaridad a Klitbo: “Lo siento muchísimo. ¿Qué puedes decir en estos casos? Te quiero mucho, Cynthia. ¡Qué horror!”. Leticia explicó cómo evitó caer en la depresión tras perder esta parte de sus ahorros: “Pues nada, resignándome, porque el dinero que fui a reclamar, el banco ya no se hizo responsable. Fue una cantidad importante, pero no lo que me iban a robar, estábamos hablando de más de 300 mil pesos, pero lo bloqueó el banco. Obviamente, te da mucho coraje, evidentemente. Es dinero que puedes ocupar en otras cosas”.

Cuando Leticia se enteró que a Cynthia unos supuestos “amigos” le pidieron favores sexuales a cambio de prestarle dinero, ella se horrorizó y adelantó que ella le prestaría sin condiciones.