Fuerte pelea entre Justin y Madonna

Mientras el mundo aguardaba el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo 2026, una guerra silenciosa entre Madonna y Justin Bieber se libraba entre bastidores del Metlife Stadium. Según fuentes cercanas a la producción consultadas por el Daily Mail, la pugna entre ambos artistas puso en riesgo la armonía del evento más visto en la historia del futbol.

El show, previsto para el 19 de julio en el estadio ubicado en Nueva Jersey durante el partido entre Argentina y España, fue concebido por Chris Martin, vocalista de Coldplay, quien ofició como curador oficial del primer espectáculo de medio tiempo de la FIFA en un mundial.

Artistas

El plantel de artistas incluyó a Shakira y el grupo surcoreano BTS, además de Madonna y Bieber. Pero lo que prometía ser un despliegue de estrellas se convirtió en un duelo de egos. “Ninguno quiere irse sintiendo que tocó un papel secundario”, reveló una fuente al Daily Mail antes del espectáculo. Añadió que sus enfoques distintos habían generado una tensión real entre bastidores, dejando a Martin en la difícil posición de “tratar de resolverlo antes de que se saliera de control”.

El nudo del conflicto era conceptual. Bieber, de 32 años, llegaba al escenario del mundial con una estrategia conservadora: recuperar credibilidad tras su actuación en Coachella en abril pasado, ampliamente criticada.

Mientras que Madonna, de 67 años, operaba desde una lógica opuesta. Con cuatro décadas de carrera construida sobre la provocación y el impacto visual, la artista consideraba que un escenario de esta magnitud exige algo que vaya más allá de lo convencional.

Chris Martin, estuvo atrapado entre ambas posturas, tuvo además sus propias responsabilidades escénicas: participó en la actuación junto al coro infantil Public School 22 Chorus, de Staten Island.

El show también incorporó personajes de Plaza Sésamo y The Muppets, en lo que la FIFA describió como “una celebración histórica en la intersección del deporte, la música y el impacto global”.