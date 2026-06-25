Fuerza femenina en Revolución diamantina

Los detalles de la parte coreográfica que se alistan para el estreno en México de Revolución diamantina, obra multipremiada de Gabriela Ortiz, fueron dados a conocer, en rueda de prensa, por la bailarina Claudia Lavista: “Para hacer un proyecto de este tamaño se necesitan muchas voluntades. Y participar en un proyecto con tantas voluntades es un enorme privilegio. Primero, la voluntad de Urtext, de Marisa (Canales) de querer hacer esta obra estrenada en México”.

Lavista, quien coordina la nueva coreografía, menciona a Canales por ser la cabeza de Urtext Digital Classics, que a su vez es la casa productora de este estreno nacional.

Canales, por su parte, destaca que el estreno en México será el de una obra marcada por la presencia y la fuerza femenina. La obra, retoma la palabra Lavista, está planteada a partir de la “imagen poética de la gran marcha de las mujeres a lo largo de la historia de la humanidad”.

La coreógrafa añade que los problemas que atañen a las mujeres tienen que ver con los sistemas instaurados por la humanidad: el patriarcado, concretamente, que extermina las posibilidades de crear un mundo distinto y afecta a hombres y mujeres.

A partir de la invitación de Canales, Lavista estudió diversas teorías: “En un momento dado pensé que era importante hacer esta biografía como un gran trenzado. De hecho, la trenza es un símbolo importante dentro de la pieza. Al pensar en este trenzado me dije: sería interesante que esta pieza que está hablando, por ejemplo, en alguna de las escenas de la sororidad, en el proceso mismo de creación planteé eso como un proceso creativo”. Por lo que invitó a dos coreógrafas de distintas generaciones cuyo trabajo es relevante: Lola Lince y Melva Olivas.