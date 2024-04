A pocos días de la polémica por las presuntas amenazas que el grupo musical Fuerza Régida recibió de parte del crimen organizado para que no se presentara en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, el grupo recibió comentarios negativos por salir tarde y en estado de embriaguez a su esperado concierto.

La agrupación tenía una cita con sus seguidores en Guadalajara, Jalisco, el pasado fin de semana, pero el grupo hizo esperar a su público al menos cuatro horas, como dijeron en redes sociales. Ellos brindaron su espectáculo en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, de Guadalajara, por su tour Pero No te Enamores, y el concierto estaba anunciado para empezar a las 9 de la noche.

“Qué horror de concierto, qué decepción, que te guste tanto la música de un artista y cuando vas a verlos llegan a la hora que quieren y llegan borrachos, qué falta de respeto a su público, qué bueno que fue su último concierto o gira en México ya no vuelvan, qué poca madre y falta de profesionalismo”, escribió una usuaria.

Otra indicó: “Tenía muchas expectativas de su show, ha sido el peor al que he ido, horas esperando a que salieran, el audio horrible, ni una señal de vida hasta después de la 1:00 a.m., no vuelvo a sus conciertos, más respeto a las personas que les apoyan”.

Horas antes, por medio de Instagram, Fuerza Régida publicó un recordatorio a los tapatíos de que estarían con ellos; tras la impuntualidad, en ese mismo posteo, los fans aprovecharon para reclamarles por las horas que tardaron en salir al escenario.