Fuerza Régida ofrece recompensa

Fuerza Régida, uno de los grupos más destacados dentro del movimiento tumbado víctima de un presunto robo, así lo dio a conocer su vocalista Jesús Ortiz Paz, quien hará hasta lo imposible porque le devuelvan el material audiovisual.

En un anuncio en sus redes sociales, está pidiendo la devolución de 22 videos de grabaciones de temas en vivo que le fueron robados al director de la agrupación y es por esto que ofreció una recompensa por los discos duros o las tarjetas de memoria que contienen el material. Además, dio la oportunidad a quien presuntamente sustrajo el material para devolverlo sin levantar ninguna denuncia legal.

En el clip, JOP dijo que el grupo viajó a Ciudad de México para grabar un disco en vivo y videos que acompañarían 22 canciones. Puntualizó que la música inédita de la agrupación de origen estadounidense está resguardada, pero el material visual para la producción en vivo fue la sustraída cuando abrieron por la fuerza el automóvil del director del grupo, Miguel.

“Lo bueno que está la música, pero los videos ya no están”, dijo JOP a sus seguidores. “Robaron las memorias y queremos que, si las tienen, por favor devuelvan las memorias. Nomás devuélvanos nuestras memorias que tienen los videos”.