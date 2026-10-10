Fuerza Régida romperá récord

Fuerza Régida está a punto de hacer historia en el Palacio de los Deportes y es que se convertirán en los artistas con mayor número de presentaciones en el recinto con los diez conciertos que tienen programados próximamente.

La banda llevará su gira This Is Our Dream Tour a la Ciudad de México del 28 de enero al 7 de febrero de 2027, y con esto romperán el récord que impuso Shakira hace 20 años, cuando se ofreció ocho fechas consecutivas en este escenario.

La marca que acaban de imponer los intérpretes de “Harley Quinn” destaca también por la concentración de sus fechas. Los diez shows se llevarán a cabo en apenas once días, mientras que otras agrupaciones y artistas han alcanzado cifras importantes en periodos más amplios.

Los artistas con más fechas

Después de Fuerza Régida y Shakira, Metallica ocupa el lugar número tres, también con ocho conciertos en 2012 y le sigue Morat, con siete.

En quinto lugar está Rels B. En 2025, el rapero español regaló a sus fans seis conciertos inolvidables; mientras que Rauw Alejandro, Madonna y Rosalía ocupan la sexta posición con cinco shows.

RBD es otra de las agrupaciones que logró abarrotar el recinto en cinco ocasiones; sin embargo, el tiempo entre las presentaciones fue mucho más largo que el de otras agrupaciones. Mientras que, el año pasado, Chayanne llegó a seis fechas.