Tras haber revelado el abuso sexual que vivió en su adolescencia a manos de Brian Peck, trabajador de Nickelodeon, ahora Drake Bell se sinceró sobre las acusaciones por delitos contra un menor que enfrentó en 2021.

En su participación en el podcast Not Skinny But Not Fat, la estrella admitió que mantuvo algunas conversaciones en línea con fans, pero nunca se percató que una de ellas era menor de edad y, cuando lo supo, puso fin a la comunicación.

“Respondí a algunos mensajes directos. Fui increíblemente irresponsable, me metí en conversaciones que no debería haber tenido y terminé descubriendo que hablaba con alguien con quien no debería haber estado hablando”, dijo.

Acusaciones

Fue justo cuando terminó con las pláticas, cuando todo tomó otro cauce y la chica comenzó a hacerle acusaciones falsas. Estos señalamientos revivieron tras el estreno del documental Quiet on set: the dark side of kids TV, en el que no solo se narra el caso de Drake sino también los de otros actores.