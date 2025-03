Fundación Arte Down celebra 15 años

La muestra estará abierta hasta el 21 de mayo. Cortesía

Arturo Kemchs, artista y monero lidera la Fundación Arte Down, A. C., organización que tiene como único objetivo ayudar a niños y jóvenes con síndrome de Down a adquirir conocimientos para que puedan integrarse a la vida diaria, además de explorar su creatividad a través de distintos tipos de arte como pintura, baile y escritura.

Por los 15 años de la fundación, un total de 40 pinturas realizadas por diferentes generaciones de estudiantes de esta asociación civil se exhibirán este viernes en la muestra 15 años de Arte Down en México, en la sala de exposiciones de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Además de festejar el aniversario, cuenta Kemchs en entrevista, el objetivo es visibilizar a la población que padece esta condición, ya que el 21 de marzo se celebra en todo el mundo el día internacional del síndrome de Down, que también se conoce como trisomía 21.

“Desde que nació la fundación, hemos mostrado un compromiso por el arte, la columna vertebral es la pintura, debido a que soy monero y fundador de esta organización. Pronto agregamos otras artes y luego materias académicas como matemáticas y español, también actividades deportivas”, cuenta.

Aunque la asociación se ha sostenido por 15 años e incluso llegó a tener dos sedes (una en Iztapalapa y otra en la Narvarte), fue golpeada por la crisis derivada de la pandemia de covid-19 y actualmente solo se cuenta con la sede de la Narvarte, con 30 alumnos.

Kemchs agrega que no cuentan con ningún tipo de apoyo gubernamental o privado, y que la fundación se sostiene con las cuotas de recuperación de los nuevos ingresos y el altruismo de los profesores que colaboran con Arte Down.

“Nunca hemos podido dar el paso de que alguna institución nos apoye económicamente, no tenemos recursos externos, muchos gastos yo los absorbo, es pesado en ciertas ocasiones. Solo le pedimos a los padres que nos ayuden con los materiales, así hemos sobrevivido los 15 años, y sobre todo por los profesores, que su aportación es dar clase”, afirma.

Kemchs señala que el mayor pago más gratificante para él y su equipo es ver que los alumnos se divierten y obtienen aprendizajes: “La única finalidad de esto, además de que obtengan un oficio y que desarrollen su creatividad, es verlos felices, intentamos llevarlos al teatro, al cine, a museos, no tienen idea de lo que disfrutan al salir, ese es nuestro pago, ver que responden y que se le pasan bien”.

Sobre la exposición, el monero agrega que se mostrará obra desde que iniciaron labores hasta pinturas actuales, todas de tamaño grande. “Seleccionamos 40 obras que se podrán ver con su respectivo caballete, y nos acompañarán en la inauguración los chavos que actualmente forman parte de la fundación”, detalló.