Margarita, La Diosa de la Cumbia, le va a entrar duro a los “costalazos”, ya que en su regreso a la discográfica Warner Music lanzará la producción Cumbia en tu idioma, en la que fusionará la cumbia, el rock y la lucha libre.

Ante medios de comunicación, la intérprete de música bailable estampó su rúbrica y presentó oficialmente el álbum, el cual contará con la participación de varias bandas, entre estas Panteón Rococó, Café Tacvba y DLD, además de que su hija debutará en el canto con el tema “Rosa pastel”.

Invitados especiales

Sobre los videoclips, en estos participarán luchadores del escenario independiente en México. Al ser un disco concepto, es algo que ya no se ve, por lo que ella dijo que lanzar este proyecto la hace sentir “como si fuera mi primer disco”. “Pero estoy muy contenta porque ahora lo hago con madurez, sin miedo. Lo hago con mucha alegría, que es lo que yo pretendo y siempre he pretendido, compartir con mis demás seres humanos el amor por la música y las cosas bonitas”, indicó.