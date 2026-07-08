Fusionan trayectorias para show

La Sonora Dinamita, con más de 60 años de historia, y Los Socios del Ritmo, con 64 años sobre los escenarios, suman más de un siglo haciendo bailar y enamorando al público. Ahora unen fuerzas en un proyecto con el que buscan mantener viva la “cumbia eterna”.

Ambos se presentarán juntos, por primera vez, en uno de los máximos recintos de la música en México: el Auditorio Nacional, con un espectáculo que decidieron llamar “Leyendas de la cumbia”.

Más allá de tendencias

Por su parte, Los Socios del Ritmo han sido testigos de la evolución de la música, desde el vinilo hasta las plataformas digitales, y ahora enfrentan un nuevo reto: la inteligencia artificial creando cumbia. “No puedes esconderte de los tiempos ni de las tendencias actuales en tu forma de componer. Hay que ir montándose a estos nuevos estilos y maneras de trabajar, pensando en que no hay regreso”, señaló su emblemático cantante, Joaquín Salamanca.

Ambas agrupaciones presentarán lo mejor de su repertorio el 21 de febrero de 2027 en el Coloso de Reforma.