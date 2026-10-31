Futur anuncia su cartel para México

Los próximos 13 y 14 de noviembre, Parque Fundidora será el escenario de la primera edición de Futur fuera de Europa, un festival nacido en Torino en 2009 y reconocido durante años por medios especializados, expertos de la industria y rankings internacionales entre los 10 festivales de música electrónica más importantes del mundo.

Su llegada a México representa mucho más que una nueva fecha en el calendario internacional. Es el encuentro entre dos ciudades y dos espacios que comparten una historia particular. Antiguas zonas industriales que encontraron una segunda vida como espacios para la cultura, el encuentro y las nuevas generaciones. Una coincidencia que hace de Fundidora un escenario natural para que Futur abra aquí su siguiente capítulo.

La música será el centro de todo

La primera edición mexicana reunirá 56 artistas, 14 B2B y cuatro premieres en México, construyendo un cartel que conecta distintas generaciones y escenas de la electrónica. Figuras que han marcado la historia del género como Carl Craig, Moodymann, Dixon, Ame, Damian Lazarus, Maceo Plex, Tiga, Skream, FJAAK y Vintage Culture compartirán espacio con artistas que hoy están llevando la cultura de club hacia nuevos territorios, entre ellos Diplo, Paco Osuna, DJ Holographic, Echonomist, Marie Montexier, Cloonee, KI/KI y Lilly Palmer.

Más que una colección de nombres, el cartel propone un recorrido por distintas épocas, geografías y lenguajes que han construido la música electrónica contemporánea. Los B2B son una de las señas de identidad de Futur, y en esta ocasión cuatro experiencias tendrán su premier en México: Carl Craig B2B Moodymann, Adiel B2B Quest, DJ Holographic y Stoor Live.

La programación se completa con proyectos live como AAAA, Metrika y Opuntia, ampliando la propuesta hacia la improvisación, el hardware, la tecnología y la experimentación sonora. Porque para Futur, la música electrónica también se construye a través de los encuentros.

Una alianza sin precedentes

La llegada a México cuenta además con el respaldo de la Cámara de Comercio Italiana en México, fortaleciendo el vínculo entre ambos países a través de la música, la industria creativa, la innovación, la inversión y el entretenimiento. A esta historia se suma la alianza con Nat5, que incorpora un modelo de regeneración ambiental dentro de la experiencia del festival. A través de este esquema, un porcentaje de cada boleto será destinado a proyectos de regeneración de la naturaleza, acompañado de mecanismos de seguimiento y medición del impacto.