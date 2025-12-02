Gabito Ballesteros respeta las reglas

Miles de personas corean el nombre corridos famosos en cada oportunidad, como se vio en la pasada edición del Flow Fest en la que 84 mil almas pedían “AMG” o “Cuerno Azulado”, peticiones que los cantantes Natanael Cano y Gabito Ballesteros cumplieron, pero este último reconoce que solo los interpreta por el negocio.

En la Ciudad de México no hay sanciones, pero en el último año, la interpretación de canciones del género que lo catapultaron a él y a otros exponentes ha sido castigada por las autoridades en estados como Chihuahua y Jalisco, por considera que hacen apología de la violencia, e incluso el gobierno impulsó el concurso “México Canta” para replantear el contenido de las letras.

Para Gabito no hay problema; prefiere atenerse a las restricciones en los lugares donde canta. “Hay que respetar. Yo creo que el gobierno es bueno y nomás se respeta lo que ellos deciden. Nosotros estamos aquí para seguir la regla y no pasa nada, uno no está para cambiar leyes, ni nada, nomás para seguir el trenecito, entonces aquí estamos a la orden, seguimos haciendo música, sabemos hacer de todo, no estamos amarrados solamente a eso”, declaró.