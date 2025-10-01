Gabito recarga flow en los sets

Tan seguro como cuando se sube al escenario a cantar, Gabito Ballesteros llegó a los sets de grabación. Era la primera vez, reconoció, pero parecía fluir como si hubiera estado ahí desde siempre.

Apenas llegó, les dijo a los directores de la segunda temporada de Vgly, Santiago Fábregas, Cris Gris y Carlos Lenin: “Pónganme la cámara y que sea lo que Dios quiera”, demostrando así su seguridad. “Es que yo así soy, llego y ¡pum!, a lo que vamos, si no, no llegues, entonces comencé a ver que podía fluir hacia cosas que yo quisiera ante cámaras; una vez que me di cuenta de eso, hice mío el papel. Yo sentía como que lo había hecho 100 veces y eso me ayudó a transmitir, y me siento con ganas de seguir en esto”.

Para el ídolo de los corridos bélicos, formar parte de esta serie con un personaje ficticio como “Fierro Viejo”, y no interpretándose a sí mismo lo atrajo de inmediato y no dudó en aceptar, porque era una nueva aventura en su carrera.

“Este es un nuevo camino descubierto, porque con los comentarios que hubo aquí (en la producción) me fue bien y todo fluyó, me gustó, pero también hay mucha responsabilidad de avanzar, tanto en mi carrera musical y ahora también como actor, ¿por qué no?”, señala el cantante de 26 años.

Su personaje

“Fierro Viejo”, según Gabito, tiene cosas en común con él, porque es un artista que pasa su tiempo entre el estudio de grabación, la fiesta y el “relajo”, acompañado de sus amigos y su pareja. “Yo cuando dije que sí, no sabía ni a lo que venía, pero el personaje me cayó como anillo al dedo, se me dio fácil. No sé si vieron antes mi vida y luego dijeron: ‘vamos a meterlo a él’, pero fue algo que vino de la mano, ahora, vamos a ver en el próximo proyecto si me dan un papel en el que se me exija más, a ver si es cierto”, indicó en un descanso de la grabación de la serie.

Si bien sabe que su trabajo será revisado a detalle, el intérprete de canciones como “Lady Gaga” y “El Boss” señaló que no se la tomará muy en serio, porque su objetivo al aceptar este trabajo no solo fue probarse como artista en otra área, sino también es decirles a las nuevas generaciones que todo se puede hacer. “Ya nos abrimos camino en la música, por qué no hacerlo en la actuación si tenemos el talento y se nos está dando. Respeto para la gente que opina bien y para la que opina mal, también”.

Por una segunda mejor parte

Vgly aborda la historia de “Vgly” (Benny Emmanuel), “Flex” (Juan Daniel García Treviño), “Data” (Sasha González) y “Bubble” (Alex Lago), quienes junto a Triana (Jesica Vite) se abren paso en el mundo de la música, enfrentando a la mafia que domina la industria y que además puso a prueba su amistad.

Ahora los chicos se reencuentran para trabajar juntos y hasta comparten su talento con la competencia: Fierro Viejo (Gabito Ballesteros), Capo (Eme Malafe) y Pablito (El Malilla).“Esto enriquece la historia y los vamos a ver convivir en el universo de ‘Vgly’, algunos llegan a aportar tensión y acciones locas, y otros a hacer que los demás personajes descubran nuevas cosas de sí mismos”, compartió Benny Emmanuel, protagonista de la serie, cuya segunda temporada se estrena este 9 de octubre por HBO Max.

Este fue uno de los factores que sumó a la trama de Vgly, según su protagonista, porque se aprovechó el auge de los corridos tumbados para conectar con el espectador, tanto con la gente que disfruta de esta música como con la que la está descubriendo, y por ello es importante la participación de exponentes del género, como Gabito Ballesteros y Eme Malafe.