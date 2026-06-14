Gabriel Soto niega estar en una relación

Gabriel Soto reconoce que tiene una cercanía con Ana Clara Sinclair, cantante y compositora, con la que fue captado en la playa y, aunque dijo que no sostiene una relación, reconoce que mantienen una estrecha amistad y, de vez en cuando, viajan juntos al mar.

En entrevista con Venga la alegría, el actor reconoció que hay una gran cercanía con Sinclair, con quien ha sido captado de viaje, en más de una ocasión y, aunque no negó un noviazgo con la joven, indicó que más que, cualquier otro vínculo, son muy buenos amigos. “Es una persona con la que compartí, uno puede tener amigas y uno puede salir a la playa o a donde sea”, expresó.

Si bien el famoso no lo confirmó, en Venga la alegría reportaron que Ana Clara es originaria de Acapulco, motivo por el que, posiblemente, sus encuentros tienen lugar, cuando Soto visita el puerto, donde tiene una propiedad.

Cuando Gabriel fue cuestionado de un encuentro anterior, que no se dio en playas mexicanas, sino en los alrededores de Los Ángeles, California, el actor no reconoció un vínculo amoroso, sino que, consecutivamente, expresó que se trataba de una relación fraterna.

En busca de su media naranja

A la postre, indicó que, abierto a volver a encontrar el amor, cuando ese día llegue espera que la mujer con la que cumpla su vida cumpla con una serie de expectativas, y la más importante es que que tenga una relación cordial con sus dos hijas, Elisa Marie y Alexa Miranda. “Híjole, yo creo que, lo más importante, es que se lleve bien con mis hijas, que me dé paz, que me dé tranquilidad, que me complemente, en todos los sentidos, a lo mejor, en un futuro (tengo una novia), ahora, estoy trabajando en mí, estoy pleno, estoy muy contento, muy satisfecho. La verdad es que, muy bendecido por la salud, porque la salud es primero, y también con el trabajo”, declaró.

En lo concerniente a la demanda que él y su expareja Irina Baeva ganaron en contra de Laura Bozzo, el actor no quiso ahondar y solo usó la frase viral “ya siéntese, señora” para referirse a la insistencia de la conductora peruana al negarse a remunerarlo, como dictó su sentencia, y arreglar el asunto.